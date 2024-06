Wallfahrt in Mönchengladbach Kita-Kinder pilgern nach Hehn

Wer am Mittwochvormittag am Parkplatz 4 am Nordpark unterwegs war, dem dürfte eventuell eine lachende und singende Kinderhorde entgegengekommen sein. Rund 230 Jungen und Mädchen im Kita-Alter sind am Vormittag von dem Treffpunkt am Parkplatz zu den Grotten in Hehn gepilgert. Die Aktion war Teil der Kinderwallfahrt der „pro-multis“-Einrichtungen.