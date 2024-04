Jubiläum in Mönchengladbach Kleine Helden, große Autos – zehn Jahre Kinderfeuerwehr

Die zwei Verletzten wurden von den Nachwuchs-Einsatzkräften gerettet und an die Kollegen des Rettungswagens übergeben – für die Kinder und ihre Betreuer eine rundum gelungene Einsatzübung. Und so hatten die 17 Jungen und vier Mädchen der Kinderfeuerwehr nach ihrem Einsatz einige Gründe, um stolz auf sich zu sein: „Ich fand besonders cool, dass alle so gut zusammen gearbeitet haben“, sagte etwa die elfjährige Alexandra. Sie ist bereits seit sechs Jahren Teil der Kinderfeuerwehr und schätzt von Beginn an den Teamgeist in der Gruppe am meisten. Amelie, ebenfalls elf Jahre alt, blickte zufrieden auf die Leistung ihrer Gruppe: „Mir hat gut gefallen, dass wir fast alles eigenständig geschafft haben und uns nicht auf die Hilfestellung der Erwachsenen verlassen mussten.“ Das in den Gruppenstunden erlernte Wissen im echten Leben anwenden zu können, sei unheimlich motivierend – das sehen alle Kinder so. „Außerdem sind die Betreuer immer nett“, warf Alexandra ein, während Avelynn (8), die rund ein Jahr lang dabei ist, begeistert nickte. Aber auch die, die erst seit Kurzem mit den anderen Kindern trainieren, sind schon mit Feuereifer bei der Sache: Besonders Julian (7) kommt als Sohn eines früheren Feuerwehrmanns quasi nicht umhin, sich für die Tätigkeit der Feuerwehr zu interessieren.