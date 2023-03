Superstreiktag am 27. März 2023 Nahverkehr in Mönchengladbach wird wieder lahmgelegt

Auch die NEW informierte am Freitag, 24. März, über die Folgen des ganztägigen Warnstreiks, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, fällt am Montag der Linienverkehr der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach vollständig aus. Davon betroffen ist auch der Schulbusverkehr. Die NEW empfiehlt Fahrgästen, „sich frühzeitig um alternative Beförderungsmittel zu bemühen“. Auch die NEW-Kundencenter am Europa- sowie am Marienplatz bleiben am Streiktag geschlossen.