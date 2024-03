Glasfaserkabel bei Bauarbeiten beschädigt Internetausfall an Mönchengladbachs Schulen

Nach Informationen unserer Redaktion besteht das Problem bereits seit Schulstart am Donnerstagmorgen, 21. März. Der Ausfall hat Folgen für den Unterricht, der auch auf eine Internetanbindung ausgelegt ist. Auch die Verwaltung an den Schulen ist betroffen. Lehrerinnen und Lehrer versuchen sich den Angaben zufolge mit „Hotspots“ oder Ähnlichem auszuhelfen. Das Problem könnte auch noch am Freitag bestehen, heißt es aus Schulkreisen.