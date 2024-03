Frustrierende Situation in Mönchengladbach Weshalb Termine beim Bürgerservice so knapp sind

Mönchengladbach · Nicht nur die Beantragung eines neuen Reisepasses ist in Mönchengladbach oft mit langen Wartezeiten verbunden. Wie sich die Situation in den Meldestellen darstellt, weshalb über verkürzte Öffnungszeiten gesprochen wird – und was sich ändern muss.

26.03.2024 , 06:42 Uhr

Bei der Meldestelle im Vitus-Center werden auch freie Sprechzeiten angeboten. Foto: Lotta Huber