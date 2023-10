Überraschender Standort Kaufland eröffnet vierte Filiale in Mönchengladbach

Die Warenhauskette Kaufland eröffnet in Mönchengladbach einen neuen Markt – und zwar an einem bekannten Standort. Die neue Filiale soll im früheren Real-Markt an der Moses-Stern-Straße entstehen, wie der Eigentümer Schoofs-Gruppe am Montag mitteilte. Der Real-Markt war im Januar 2021 nach dem Verkauf der Kette durch die Metro an den russischen Investor SCP geschlossen worden.