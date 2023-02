Sieben pastorale Räume Neuer Zuschnitt für die katholische Kirche

Das Ernst-Christoffel-Haus in Rheydt ist ein evangelisches Gemeindezentrum. Und doch war es nun Schauplatz einer Versammlung der katholischen Gemeinden in Mönchengladbach, Korschenbroich und Jüchen, die die Zukunft der Katholiken in der Region bestimmt. Die Kirche gibt sich eine neue Struktur, und an jenem Abend waren rund 140 Vertreter aller Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) und von katholischen Verbänden dabei. Regionalvikar Ulrich Clancett, Elisabeth Laumanns und Annette Diesler vom regionalen Leitungsteam stellten den Vorschlag des Bistums für die Reform vor: Demnach sollen die Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) zu sieben pastoralen Räumen zusammenwachsen. Auf dieser Ebene findet künftig das Handeln der Kirchengemeinden statt.