Wegen Corona fällt der Karneval auch in diesem Jahr weitgehend aus. Doch die vier Gesellschaften Poether Pothäepel, Schöpp op Eicken, Immer lustig Holt und Schwarz-Gold Rheydt haben sich ein Format überlegt, um doch noch etwas feiern zu können: an zwei Orten gleichzeitig, nämlich in der Brauerei Jöris und im Gasthof Loers. Vergangenes Wochenende waren die Damen dran, diesmal die Herren. Aber nur die eine Hälfte feierte wie geplant unter freiem Himmel.



Im Loers verlagerte sich die Party schnell in den Saal. Mit den Rheinveilchen aus Köln kam Stimmung auf.