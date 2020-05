Sessionsmotto geändert : Karneval „Krisenfestes Narrennest“ statt „Schweben auf Wolke 7“

„Gladbach schwebt auf Wolke 7“: So sollte das Motto der kommenden Karnevalssession eigentlich lauten. Doch der MKV hat dies nun coronabedingt geändert (Archivfoto). Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach „Gladbach schwebt auf Wolke 7“ – was Veilchendienstag noch himmlisch klang, wurde von der Pandemie-Wirklichkeit eingeholt. Deshalb ändert der Mönchengladbacher Karnevalsverband das Motto für die nächste Session.

Das zieht sich traditionell wie ein roter Faden durch die Session. Viele Narren richten danach die Gestaltung ihrer Kostüme, Orden und Zugwagen aus. Es wird traditionell von dem RP-Karikaturisten Nik Ebert kreiert – wie auch das passende Mottoplakat. „Gladbach schwebt auf Wolke 7“ sollte es für die Session 2020/21 heißen, so hatte es MKV-Chef Gert Kartheuser vergangenen Veilchendienstag verkündet.

Wenige Stunden später wurde bekannt, dass es die ersten Fälle von Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland gibt. Das Paar stammte aus dem Kreis Heinsberg. Der Rest ist bekannt und veränderte unser aller Leben. Doch vor dem Hintergrund der Pandemie und deren Folgen, so wurde den führenden Akteuren mit der Zeit klar, passte das Motto nicht mehr.

„Die Frage, ob und wie unter diesen Umständen eine frohe und sichere Karnevalssession durchzuführen sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu beantworten“, schreiben Kartheuser und sein Vorstandskollege Horst Beines in einem Brief an die Gesellschaften. Nun zählten Vorsicht und Vernunft.