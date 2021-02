Karneval in Mönchengladbach : Wo Sie sicher jeck sein können

Zwei Möhnen 2019 beim Rathaussturm in Giesenkirchen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Halt Pohl! All Rehydt! Es ist Altweiber! Die Möhnen sind los, aber wegen der Pandemie nicht auf der Straße. Ganz auf Karneval muss aber niemand verzichten. Wir haben ein paar Tipps.

Möhnenlos Eigentlich beginnt Altweiber der Straßenkarneval. In Giesenkirchen würden Möhnen das Rathaus stürmen und den Sturm auf die Macht mit einer großen Party feiern. Doch wegen der Pandemie bleibt es möhnenlos. Das Giesenkirchener Rathaus wird trotzdem jeck geschmückt.



Närrische Filmpremiere Ganz aufs Feiern verzichten muss trotzdem niemand. Denn bereits vor Wochen wurde im Hugo-Junkers-Hangar ein besonderes Programm aufgenommen, das am Donnerstag, also Weiberfastnacht um 11.11 Uhr Premiere hat. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber das Prinzen-Paar und auch der Oberbürgermeister sollen gut informierten Kreisen zufolge dabei sein. Zu sehen ist das Ganze bei dem Internet-Kanal Youtube unter „Jecke Gladbacher Flimmerkiste 2021“.

Jeckes Drive-in Das Prinzen-Paar Axel I. und Niersius Thorsten wird Altweiber (11 bis 13 Uhr) und Veilchendienstag (10 bis 12 Uhr) im Ornat in seinem „Jecken Drive-in“ im Monforts Quartier, Schwalmstraße 301, mit dem Hofstaat anzutreffen sein. Für Karnevalsmusik ist gesorgt, rote Nasen gibt’s ebenfalls und nicht nur wegen der Kälte. Die Jecken können pandemiegerecht durchfahren. Am Veilchendienstag werden dort auch Kamelle in die Autos geworfen.



Altweiberball „Stay at Home“ Schwarz-Gold Rheydt hat jecke Weiber aufgefordert, sich als Möhnen zu verkleiden und Fotos vom Ergebnis zuzuschicken. Die Bilder werden am Altweibertag um 18.11 Uhr in Sozialen Medien veröffentlicht werden. Die besten drei Möhnen werden prämiert.