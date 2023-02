Kölsch-katholische Gottesdienste in Mönchengladbach „Lachen und der Glaube an den lieben Gott gehören doch zusammen“

Zeitenwende“, so haben Pfarrer Harald Josephs und seine sechs Musiker der Formation „Kölsch-Katholisch“ ihre Auftritte getauft. Nach drei Jahren Pause hatten sie am Samstag in St. Josef Schelsen und am Sonntag in St. Konrad Ohler wieder zum Nachdenken und Mitsingen eingeladen. Denn, so die Meinung der Musiker, Humor kommt in der Kirche oft zu kurz. Und Harald Josephs, der Rheindahlener Pfarrer und Bläck-Föös-Fan, führt es so aus: „Lachen und der Glaube an den lieben Gott gehören doch zusammen.“ So zog die Formation gleich zu Beginn mit einer Beichte und dem Lied der Bläck Fööss „Wick es d‘r Wäch noh Kevelaer“ in die Kirche ein, und eröffneten damit nicht nur den Gottesdienst, sondern auch 90 heiter-besinnliche Minuten zu aktuellen Themen mit Bibeltexten und augenzwinkernden Kommentaren.