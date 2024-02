Karneval 2024 in Mönchengladbach So sieht die Bilanz der Polizei zum Altweibertag aus

Da hatte es an den Altweibertagen in den vergangenen Jahren schon ganz andere Bilanzen gegeben. 2019 zum Beispiel. Die Polizei hatte damals 40 Einsätze mit Karnevalsbezug. Sie musste 13-mal einen Platzverweis aussprechen. Vier Personen waren in Gewahrsam genommen beziehungsweise kurzfristig festgenommen worden. Zu den Straftaten zählten: zwei Sachbeschädigungen, zehn Körperverletzungsdelikte, eine Widerstandshandlung gegenüber Vollstreckungsbeamten, eine Strafanzeige wegen sexueller Beleidigung und eine Strafanzeige wegen einer Vergewaltigung. Bei 88 Verkehrskontrollen wurde nur ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Er musste zur Blutprobe. Einmal wurde ein Führerschein beschlagnahmt.