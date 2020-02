KG Uehllöeker in Mönchengladbach : Schaurig-schöne Sitzung im Eulennest

KG Uehllöeker in Mönchengladbach

So sieht es aus, wenn sich die Funkengarde der KG Uehllöeker zum Song „Thriller“ von Michael Jackson mit gruseligen Masken tarnt und wie im Musikvideo des King of Pop tanzt. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Zur Kostümsitzung der Neuwerker KG Uehllöeker feierten die Narren in Hochstimmung ein buntes Programm.

Zur Kostümsitzung in der Krahnendonkhalle liefen die Jecken im rasanten Tempo zur Höchstform auf. Hier schunkelten, sangen und klatschten die Simpsons mit Clowns und Captain Sparrow mit Minnie Maus. Mit ihnen feierten Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners, Ex-Oberbürgermeisterin Monika Bartsch und lokale Prominenz.

Traditionell eröffnete die Kindergarde die Sitzung. Hoppediz Niklas Quade gab das Kommando vor, die Schar der Fünf- bis Zwölfjährigen nahm Aufstellung für die flotte Choreographie mit Radschlagen, Spagat und Sprüngen. Die Funkengarde punktete im traditionellen Auftritt sowie im modernen Showtanz zur Musik mit gruseligem Lachen: Die Garde tanzte zu Michael Jacksons „Thriller“ mit schaurigen Masken – wie im legendären Musikvideo des King of Pop.

Anschließend prägten auswärtige Karnevalisten das Programm. „Waren schon alle nett zueinander? Sagen Sie dem Nachbarn zu ihrer Linken: Schön, dass du da ist“, forderte Christian Pape die Narrenschar zur Kontaktaufnahme auf. Die reagierte prompt im fröhlichen Austausch der Komplimente. Pape beendete seinen Auftritt mit einem Appell als Reaktion auf die Morde in Hanau. „Wer immer nur nach rechts schunkelt, kippt irgendwann von der Bank und sieht nur noch Stiefel. Der Karneval aber ist bunt und die Kamelle sind für alle da“, betonte der Gast im Statement gegen rechten Terror.

Die Comedy-Lady Lieselotte Lotterlappen wirbelte hyperaktiv und mit frechem Zungenschlag über die Bühne. „Du Intarsienwerk des Neuwerker Karnevals“, schmeichelte sie dem Präsidenten Willi Kleuser, der im knallbunten Hawaihemd einen bunten Farbklecks abgab. Die Moderation teilte sich Kleuser an diesem Abend mit Tobias Brüggen, angeblich, um die Altersteilzeit einzuläuten. Der aus den USA importierte Komiker John Doyle beäugte mit dem Blick des Zugewanderten witzig das Lebensabenteuer zwischen zwei Welten.

Die Narren feierten ihre Gäste mit viel Applaus, Eulen- und auch Möwenruf. Und wenn die Musik spielte, hielt es keinen auf seinem Platz. Als das Duo „Die jungen Trompeter“ seine Melodien mitten im Pulk der Besucher schmetterte, sprangen die ersten zum Tanzen behände auf die Stühle. Für die Romantiker in der Narrenschar spielten die Brüder Markus und Peter das Lied von den Sternen, die am Himmel tanzen. Für den Applaus reihten die Trompeter Zugabe an Zugabe. „Wunderschön. Genauso muss Karneval sein“, kommentierten sie die ausgelassen fröhliche Stimmung bei den Neuwerkern.