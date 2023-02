Narren haben ihren Spaß in der Red Box „Seelöwen“ feiern wieder auf kölsche Art

Die jecke Gesellschaft im Saal singt, tanzt und klatscht mit. Es bleibt kaum Zeit zum Sitzen. Und doch ist an diesem Abend etwas anders als in früheren Jahren, als die „Seelöwe-Sitzung“ garantiert ausverkauft war. Mit Blick auf Corona und die politische Lage rechnet Körffer zur Begrüßung mit augenzwinkerndem Optimismus vor: „Der Saal ist nicht so voll wie sonst, doch voller als in diesem Jahr je zuvor. Doch wir wollen nicht lamentieren, sondern fiere“.