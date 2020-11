Wegen Lockdown verschoben : Seelöwe-Sitzung im Strandkorb an Altweiber

Mönchengladbach Die Sitzungen der KG Wenkbülle gehören zu den Höhepunkten des Mönchengladbacher Karnevals. Wegen der Pandemie sollte die Seelöwe-Sitzung am 7. November im Strandkorb Open Air stattfinden. Wegen des Lockdowns wurde die Veranstaltung nun verschoben.

Nicht nur die beiden großen Veranstaltungen „Sankt Martin im Strandkorb“ müssen im Sparkassenpark wegen des Lockdowns ausfallen. Das gilt auch für den Karneval: Die für den 7. November in den coronagerechten Strandkörben geplante Seelöwe-Sitzung kann ebenfalls nicht stattfinden. Allerdings, so Wenkbülle-Präsident Michael Körffer, wird sie nur verschoben und soll nun an Altweiber 2021 stattfinden und „ein kleiner Lichtblick für alle rheinischen Jecken in diesen grauen Tagen“ sein.