Rheydter Prinzengarde : Karnevalisten laden zum Sommerball

Rheydt Wegen der Pandemie fällt Karneval schon wieder aus. Aber die Rheydter Prinzengarde hat schon für den Sommer etwas vor – und dafür die Stadthalle reserviert.

Der Verstand habe gesiegt, aber „so ganz ohne hoffnungsvolle Aussichten“ habe man die Mitglieder auch nicht lassen wollen, betont Beines. Deshalb gibt es schon einige neue Termine: Für Samstag, 11. Juni 2022 wurde die Stadthalle für den Garde-Sommerball reserviert. Und das jecke Jubiläum der Garde, nämlich 8 x 11 Jahre, soll in der dann hoffentlich nicht mehr durch die Pandemie eingeschränkte nächste Session ordentlich gefeiert werden: mit einem Jubiläums-Empfang am 15. Januar 2023 und einer Jubiläums-Sitzung zwei Tage später. Auch an einem Jubiläums-Buch werde gearbeitet, so Beines.