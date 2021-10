Winterbrauchtum in Mönchengladbach : Ralph Köllges ist der neue Burggraf

Odenkirchen Der Kinder- und Impfarzt bringt reichliche Erfahrung in Sachen Winterbrauchtum mit. Er ist unter anderem Mitglied von zwei Prinzengarden.

Neuzeitlich wird der Titel „Burggraf von Odenkirchen“ seit 1969 von der Karnevalsgesellschaft „Ruet-Wiss Okerke“ an Personen verliehen, die sich um Odenkirchen verdient gemacht haben. Sie haben laut Gesellschaft „etwas mit Odenkirchen am Hut“.

Den anwesenden Vorgängern und Gästen im Odenkirchener Restaurant Bürgerstube von Michael Dahl (Mitglied der Garderottis) stellte Helmut Deden, Präsident und Vorsitzender der Gesellschaft, den neuen Ehrenträger am Freitag vor. So erfuhr man, dass der Kinderarzt, der unter anderem in seiner Praxis für Kinder und Jugendliche die Spezialgebiete Allergie und Asthma , Sport- und Tauchsportuntersuchungen sowie Umweltmedizin anbietet, auch von einer außergewöhnlichen Impfaktion. Er hatte vor einigen Wochen seine Nachbarschaft zu einer Garagenparty eingeladen und bei dieser Gelegenheit 40 Menschen gegen Grippe geimpft.

„Man kennt ihn als echten, Rhe-er Jong‘, der schon als Zwölfjähriger den Wunsch hatte, Kinderarzt zu werden“, erzählte Deden aus dem Leben des Arztes, der in einigen Krankenhäusern in Krefeld und Mönchengladbach gearbeitet hat. Selbst Ehefrau Barbara lernte er im Krankenhaus kennen und lieben.

Der kommende Burggraf hat nicht nur viele Ehrenämter in seinem Berufsumfeld, sondern er setzt sich unter anderem lautstark und öffentlich in den Medien für Covid- und Grippe-Impfungen ein. Aber der Mensch Ralph Köllges hat ebenso ein Herz für seine Heimat und besonders für das Brauchtum Karneval.

Helmut Deden: „Burggraf zu werden ist eine besondere Auszeichnung im Gladbacher Karneval – strenge Kriterien gelten für die Auswahl der Persönlichkeiten, die dafür in Frage kommen. Wir von Ruet-Wiss nehmen die Kriterien für die Verleihung dieser Würde sehr ernst.“ Er oder sie müsse viel für und in Odenkirchen getan und erreicht haben. Die Person müsse das Brauchtum in Odenkirchen vor allem in der fünften Jahreszeit unterstützen.