Pulse of Europe in Mönchengladbach : Regenbogenfahne für Niersius Thorsten und Prinz Axel

Mönchengladbach Die Initiative überreicht dem ersten schwulen Prinzenpaar im rheinischen Karneval eine besondere Form der Europa-Fahnen mit Regenbogen-Einlage.

In den nüchtern-funktionalen Räumen des Kolpinghauses am Alten Markt war am Sonntag am frühen Nachmittag mehrmals ein dreifaches „Halt Pohl“ und „All Rheydt“ zu hören. Ein buntes Völkchen hatte sich dort versammelt, darunter auch Menschen, die eigentlich mit der Fünften Jahreszeit nichts zu tun haben. Eingeladen hatte die Initative „Pulse of Europe“. Statt sich vom Brexit lähmen zu lassen, setzten jetzt die Mönchengladbacher Europa-Freunde ein Zeichen für Toleranz. Nicole Wagner, die „Pulse-of-Europe“-Vorsitzende in Mönchengladbach, übergab eine Europa-Regenbogenfahne an Prinz Axel I. und seinen Ehemann Prinz Niersius Thorsten. „Ich bin Grafiker und ich muss sagen, dass die Fahne sehr gelungen ist“, lobte Prinz Axel. Sie stellt gestalterisch eine Verschmelzung der EU-Fahne und der Regenbogenfahne, dem Symbol der Homosexuellen dar. Nicole Wagner und ihre Mitstreiter wie Ulrich Pongs und Claudia Busenius-Pongs dürften zufrieden mit dem gewesen sein, was die schwulen Jecken zu berichten hatten: „Wir möchten dem Mönchengladbacher Karnevalsverband unseren Dank aussprechen, der auf uns zugekommen ist. Wir hätten uns von uns aus nie beworben, weil wir geglaubt hatten, die Zeit sei noch nicht reif für ein aus zwei Männern bestehendes Prinzenpaar.“ Das Duo werde aufgenommen „als Jecke, die Spaß haben, als zwei Spaßvögel“.