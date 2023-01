Karneval in Mönchengladbach Ein Zuhause für die Tollitäten

Die Stimmung war bestens, was MKV-Chef Gert Kartheuser optimistisch in die Session blicken ließ. „Gladbach kann sich auf eine stimmungsvolle Karnevalszeit freuen“, sagte er. Finanzielle Schwierigkeiten, wie zum Beispiel in Remscheid, Solingen und Wuppertal, die ihre Karnevalsumzüge wegen des finanziellen Risikos bereits abgesagt haben, sieht er für die Vitusstadt nicht. Seinen Kollegen Wilfried Michaelis, Präsident des Carnevals Comitee Wuppertal (CCW), hatte er eingeladen, sich mit den Fußgruppen seiner elf Gesellschaften am Veilchendienstagszug in Gladbach zu beteiligen. Es kam eine Absage.