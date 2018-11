Prinzenpaar-Proklamation : Dirk I. und Niersia Martina regieren die Narren in Mönchengladbach

Prinzenpaar Proklamation in der Stadthalle Mönchengladbach-Rheydt Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Das neue Prinzenpaar in Mönchengladbach ist in Amt und Würden: Am Freitagabend wurden Prinz Dirk I. und Niersia Martina (Weise) durch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners proklamiert. Rund 500 Zuschauer jubelten den frisch gekürten jecken Regenten zu.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners bescheinigte Dirk und Martina Weise eine „steile Karriere im Karneval“, konnte wenig später umrahmt von der Spitze des Mönchengladbacher Karnevalsverbands, angeführt von MKV-Chef Gert Kartheuser, der Großen Rheydter Prinzengarde und der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach, „das Märchen wahr werden lassen“.

Die federgeschmückte Kappe auf den Kopf gesetzt - und Prinz Dirk I. kann mit seiner sympathischen Niersia Martina in die Session starten. Weil die Kaiser-Friedrich-Halle (KFH) saniert wird, mussten die Karnevalisten mit ihrer großen Auftaktveranstaltung in die Session die traditionelle, gediegene Kulisse der KFH gegen die Rheydter Stadthalle im Obergeschoss des Theaters Mönchengladbach tauschen. Das sorgte für eine familiäre Atmosphäre.



