Karneval in Mönchengladbach Prinzenpaar bringt Schaffrath-Kundschaft in Stimmung

Es ist eine langjährige Tradition, dass das Einrichtungshaus Schaffrath, Sponsor des heimischen Karnevals, die Tollitäten der Stadt zu Gast hat. So begrüßten Renate Schaffrath und ihr Verkaufsleiter Tareq Ghaffari neben den Tollitäten den Hofstaat des Prinzenpaares sowie auch den geschäftsführenden Vorstand des MKV. „Ohne Schaffrath wäre im Mönchengladbacher Karneval vieles nicht möglich“, bedankte sich der MKV-Vorsitzende Gert Kartheuser für die langjährige Unterstützung des Brauchtums. Das Prinzenpaar fiel herzlich in die Dankesworte ein und lobte die schöne Herrichtung der Hofburg im Rheydter Ratskeller. Wobei Niersia Bianca in Richtung ihres Prinzen verschmitzt den Satz äußerte: „Ich weiß, wo wir uns nach der Session aufhalten werden“, und damit durch die Blume einen Einkaufsbummel durch das Einrichtungshaus vorschlug.