Brauchtum in Mönchengladbach Kein Platz mehr auf der Prinzensäule

Fester Bestandteil einer jeden Karnevalssession in Mönchengladbach ist die Einweihung eines Namensschildes des aktuellen Prinzenpaares auf der Prinzensäule an der Ecke Weiherstraße/Gasthausstraße in der Gladbacher Altstadt. Zuständig für den feierlichen Akt ist der Verein Altes Zeughaus, der 1985 die Säule in unmittelbarer Nähe zum Karnevalsmuseum errichtete und seitdem auch pflegt. Anlass war damals das 11-jährige Bestehen des Vereins.