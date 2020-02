Fischessen im Handelshof Mönchengladbach : Prinzen-Paare in Zivil – und 32.000 Euro für die Wagenbauhalle

Mönchengladbach Der MKV zog beim Fischessen im Handelshof Bilanz der Session. Das Prinzen-Paar überreichte die bisher gesammelte Summe für den Bau einer neuen Halle.

Die Stadt hat einen Karneval erlebt, der nicht nur in der Wirkung nach innen hervorragend war, sondern bundesweit besondere Aufmerksamkeit erreicht hat. Natürlich lag dies hauptsächlich an dem Prinzen- und Ehepaar Axel I. Ladleif und Niersius Thorsten Neumann, die als Tollitäten durch Wortwitz und Authentizität, durch Spontaneität und Herzlichkeit erreicht haben, dass selbst Köln und Düsseldorf neidisch auf Mönchengladbach schauten. So zog das Prinzen-Paar auch ein positives Resümee: „Wir haben eine sensationelle Zeit gehabt, in der wir gezeigt haben, dass es auch ohne Prinzessin geht. Dafür Dank an den MKV, der ja nicht ahnen konnte, was da auf ihn zukommt. Es war wie in einem Film mit einem Happyend, das man noch nicht begreifen kann.“