Karneval in Mönchengladbach „Höhere Jeckendichte“ durch neuen Zugweg in Giesenkirchen

Dabei dürften in diesem Jahr deutlich mehr Zuschauer die Strecke säumen. „Weil die Leute wieder Karneval feiern wollen“, schildert auch Stefan Neus, Vorsitzender der KG Botterblom, seinen Eindruck. Aber auch, weil im benachbarten Korschenbroich, wo sonst eine Stunde früher ebenfalls am Karnevalssonntag ein Umzug ist, in diesem Jahr nichts stattfindet, dürften viele nach Giesenkirchen ausweichen. „Wir haben uns gut mit Wurfmaterial eingedeckt“, sagt Neus. In vergangenen Jahren habe es schon mal das Szenario gegeben, dass Kamelle übrig geblieben seien, „da hoffen wir, dass das nun besser aufgeht“. Denn aufgrund verschiedener Vorschriften, Unverträglichkeiten etc. sei es gar nicht so leicht, das Wurfmaterial nachträglich etwa an Kindergärten zu spenden, erklärt Neus.