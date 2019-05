Brunnenfest in Mönchengladbach : Lustige Schubkarren rasen über den Hardter Marktplatz

Brunnenfest in Mönchengladbach

Hardt Mit dem Brunnenfest nahm die GKG Spönnradsbeen das Wasserspiel in Betrieb. Als Rahmenprogramm gab es das traditionelle Schubkarrenrennen.

Mit dem alljährlichen Brunnenfest, dass am 1. Mai auf dem Hardter Markplatz stattgefunden hat, beginnt traditionell auch endlich der Frühling im Westen der Stadt. Trotz nicht unbedingt frühlingshaftem Wetter und dem einen oder anderen Regentropfen, eröffnete die GKG Spönnradsbeen, die auch seit nun sechs Jahren die Patenschaft über das Hardter Wasserspiel inne hat, die Brunnensaison. Als besondere Aktion zum Saisonstart des Hardter Spinnerbrunnens fand auch das beliebte Hardter Schubkarrenrennen wieder statt.

Auch in diesem Jahr gingen wieder die unterschiedlichsten, bunt geschmückten Schubkarren an den Start und lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ob als Hai verkleidet oder mit Badeentchen bestückt: Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Teilnehmer hatten bei Bau ihrer Gefährte viel Kreativität bewiesen. „Ich finde super, dass dieses Ereignis, das eigentlich in die Karnevalszeit gehört, im Rahmen des Brunnenfestes stattfindet. Irgendwie gehört es auch schon fest dazu“, erzählt Besucherin Carla Thevessen.