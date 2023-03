Karneval in Mönchengladbach Auszeichnung für die schönsten VDZ-Kostüme

Beim diesjährigen Veilchendienstagszug (VDZ) in Mönchengladbach durften sich die Jecken endlich wieder bunt verkleidet präsentieren. Aber welche Truppe hatte eigentlich die schönsten Kostüme? Diese Frage musste eine siebenköpfige Jury anhand von Foto- und Videoaufnahmen beantworten und somit die elf kreativsten Fußgruppen auswählen. Zusätzlich nahmen mehr als 2100 Karnevalsfreunde am Online-Voting teil. Im Studio der Sparkasse wurden nun über 2500 Euro an Preisgeldern für die Sieger des VDZ-Kostümwettbewerbs, den die Stadtsparkasse (SSK) und der Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) seit 1983 gemeinsam ausrichten, verteilt.