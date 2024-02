Sitzungskarneval in Mönchengladbach So närrisch war die Gala-Sitzung bei Schöpp op

Schlag auf Schlag geht es weiter. Timo Schwarzendahl steigt sofort auf einen Tisch und ist so mitten im Geschehen. Erster Redner des Abends ist Bernd Stelter, der in seinem 35. Bühnenjahr einiges aus seinem Privatleben erzählt: vom Kennenlernen seiner Ehefrau bei seinem ersten Auftritt im Jahr 1988 bis zur Ankündigung, dass er in diesem Jahr Opa wird. Sein obligatorischer Jahresrückblick fällt kürzer aus als gedacht. Ein herzliches Dankeschön geht „an das fantastische, aufmerksame Publikum“.