Karneval in Mönchengladbach Wenn Juristen mit Höhenangst Wolkenanzüge tragen

Die 1993 gegründete BWS wird von Michael Berghs, Christof Wellens und Martina Schäckel geleitet, insgesamt neun Rechtsanwälte arbeiten dort. Doch kurz vor Altweiber hatten die rechtskundigen Gastgeber die ansonsten strenge Juristerei aufgehoben und stattdessen Mandanten, Bekannte und Brauchtumsfreunde zur närrischen Party in ihre Räume an der Hohenzollernstraße eingeladen. Viele der Anwesenden hatten sich natürlich passend zum Sessionsmotto „Gladbach schwebt auf Wolke 7 – 2.0“ kostümiert. Die Hausherren präsentierten sich in blau-weißen Wolkenanzügen, während sich die Damen in weiß-roten Kostümen zeigten.