Auftritte des Prinzenpaars Konfetti, Reanimation und eine Zugabe

Konfettiregen bei Heinemann Als Cousine von Heinz-Richard Heinemann hat Hildegard Heinemann nicht nur die Aufgabe, den Prinzenpaar-Empfang in der Backstube an der Krefelder Straße vorzubereiten, sondern auch in die Tat umzusetzen. In ihrer gewohnt herzlichen Art begrüßte sie die Gäste des Tages - traditionell am Dienstag vor Altweiber - bereits zum elften Mal: das Prinzenpaar Stefan und Niersia Bianca, den Hofstaat, den MKV mit Gert Kartheuser und Dirk Weise, Bernd Gothe, Dieter Beines, dazu mit Jutta Kartheuser, Martina Weise und Waltraud Aretz drei Freundinnen des Hauses. Es blieb Chef Heinz-Richard Heinemann vorbehalten, Gastgeschenke zu überreichen. Mit den Worten „Wir sind immer dabei, wenn es um die gute Sache geht“, bekam das Prinzenpaar nicht nur Süßes, sondern zusätzlich einen Scheck über 555 Euro für die neue Wagenbauhalle. Für die großzügige Spende und den herzlichen Empfang durch die Mitarbeiter bedankten sich das Prinzenpaar sowie auch MKV-Vorsitzender Gert Kartheuser. „Wir sind noch nie mit so viel Konfetti begrüßt worden“, sagte Prinz Stefan. Zum Abschluss gab es einen Rundgang durch die Produktionsstätte, wobei die Gäste auch in das Geheimnis der Champagne-Trüffel-Herstellung eingeweiht wurden. Es durfte natürlich genascht werden.