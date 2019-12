Leckere Jecke in Mönchengladbach : Ein Heimspiel für das Prinzen-Paar

Mönchengladbach Gut 200 Jecke waren bei der Kultsitzung der schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft Lecke Jecke im Haus Erholung dabei. Sie feierten nicht nur das bunte Programm, sondern auch ihr Prinzen-Paar Axel und Niersius Thorsten.

Wenn die KG „Leckere Jecke“ zur Kostümsitzung ruft, dann ist beim Kauf von Eintrittskarten Eile geboten. Nicht immer kann man sich auf die Abendkasse verlassen. Dies galt besonders für die 14. Jecken-Show der ersten schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft der Stadt am vergangenen Samstag, denn frühzeitig meldete die Gesellschaft: „Wir sind ausverkauft“. Karten waren begehrt, denn der Umzug von der Neuwerker Krahnendonkhalle in den Kaisersaal von Haus Erholung hatte ein stark reduziertes Kartenangebot zur Folge. Lediglich gut 200 Sitzplätze standen für die Kultsitzung zur Verfügung. Schatzmeister Udo Schrörs war dennoch zufrieden: „Wir hätten reichlich mehr Karten verkaufen können; mal sehen, wie wir es in der nächsten Session machen.“ Der Präsident und erste Vorsitzende Tobias Mesterom: „Für unsere KG ist es eine besondere Ehre, hier, und damit in der Altstadt, unsere Sitzung veranstalten zu dürfen.“ Ihr Motto der Session: Gladbach – jeckes Narrennest, ein Regenbogenfarbenfest.