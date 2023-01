Jecke Publikation in Mönchengladbach Über Himmelsleitern auf „Wolke 7“ – das Journal des Karnevals

Über sieben Leitern mussten Mönchengladbachs Karnevalisten steigen, um endlich unbeschwert von drohenden Corona-Viren auf Wolke sieben zu landen – so zu sehen auf dem Titel des aktuellen Halt Pohl Journals (HPJ). In Anlehnung an die Illustration des Vorgängers setzte Karikaturist und Cartoonist Nik Ebert in puncto Leichtigkeit noch eins drauf. Die auf der Titelseite von 2022 noch grimmig schauenden Corona-Viren haben sich offensichtlich in luftiger Himmelslandschaft verflüchtigt.