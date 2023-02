Karneval in Mönchengladbach Oberkarnevalist Kartheuser erhält „Goldenen Funken“

Neunzig Jahre alt ist die Karnevalsgesellschaft Gelb-Blaue Funken. Ihren Orden „Goldener Funke“ gibt es seit 45 Jahren, doch den verleiht die Garde des Oberbürgermeisters nicht in jedem Jahr. Was an den besonderen Ansprüchen liegt, die an Kandidaten gestellt werden: Er oder sie muss sich in besonderer Weise dem traditionellen Anliegen und dem Geist der Gelb-Blauen Funken verbunden zeigen und sich für den Karneval in der Stadt einsetzen. Erst wenn diese Aspekte erfüllt und vom Komitee bestätigt sind, schreitet die Gesellschaft zur Tat. So wurde am Freitagabend in den 90 Jahren erst der 25. Orden verliehen.