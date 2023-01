Karneval in Mönchengladbach Garde-Casino erinnert an Horst Trumm

„Enn Schwemm“ ist im Plattdeutschen eine Gastwirtschaft. Für die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach ist ihre Schwemm das Casino und das hat seit dem Wochenende einen Namen. In Erinnerung an ihren langjährigen Vorsitzenden Horst Trumm, der im vergangenen Jahr verstorben ist, weihte die Garde das Casino an der Voltastraße, das sie im Sommer bezogen und eröffnet haben, als „Trumm sin Schwemm“ ein. Garde-Vorsitzender Frank Wendler erinnerte in seiner Begrüßung an den Ehrenvorsitzenden Horst Trumm, der nicht nur als Chef der Gladbacher Prinzengarde Spuren in der Stadt hinterlassen hat. Von 2001 bis 2015 war er Vorsitzender der Garde; und 2021 besetzte Trumm im Alter von 80 Jahren nach einem Streit in der Garde das Amt des Vorsitzenden für einige Zeit kommissarisch.