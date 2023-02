Karneval in Mönchengladbach Prinzengarde-Chef fällt vorerst aus

Mit ihm war er am vergangenen Donnerstag gegen 22.40 Uhr in der Landeshauptstadt unterwegs, als der Wagen an einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Dabei wurde der Messe-Chef schwer verletzt, musste von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten werden. Wendler erlitt schwere Prellungen, ist zwar aus der Klinik entlassen, wird sich aber noch schonen müssen.