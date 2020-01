Karnevals-Splitter : Eine Burggräfin, ein Einzug, ein Biwak und ein närrisches Jubiläum

Mönchengladbach Jetzt geht’s richtig los in der Session. Am Wochenende war einiges los bei den Gesellschaften und Vereinen. Unser Brauchtums-Experte Franz Josef Ungerechts hat hier einen Überblick.

Burggraf von Odenkirchen (fju) Die Geschichte der weiblichen Burggrafen fand am Samstag in der Burggrafenhalle ihre Fortsetzung. Als vierte Frau in der neuzeitlichen Ahnentafel der Historischen Karnevalsgesellschaft Ruet-Wiss Okerke wurde Annette Zimmermann als 51. Burggraf proklamiert. Vor ihr waren dies Monika Bartsch, Renate Zimmermanns und Petra Heinen-Dauber, die als Vorgängerin die Laudatio auf ihre Nachfolgerin hielt. Gäste im Saal der Burggrafenhalle waren Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, der natürlich den Ritterschlag ausführen musste, Axel I. und Thorsten Niersius, das Prinzen-Paar, der MKV-Vorstand und 14 ehemalige Burggrafen. Besonderen Applaus erhielt Markus Hardenack; der stellvertretende MKV-Vorsitzende und Burggraf von 2017 kam, bedingt durch seine Krankheit, mit dem Rollstuhl zur Proklamationsfeier, bei der seine Schwägerin Annette Zimmermanns geehrt wurde. OB Reiners hatte die Lacher auf seiner Seite, als er verkündete, dass er seine Grippe extra eine Woche früher genommen habe, um in Odenkirchen seine Pflicht zu erfüllen. Annette Zimmermanns musste sich, wie alle Vorgänger, vor dem Stadtoberhaupt niederknien, um den Ritterschlag entgegenzunehmen. Der Titel „Burggraf von Odenkirchen“ wird seit 1969 verliehen.