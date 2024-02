Karneval in Mönchengladbach „Et fluppt!“ bei Kostümsitzung der Uehllöeker in Neuwerk

Christina und Dana geben zwei hinreißende Zahnfeen ab. Für Christina ist es an diesem Samstagabend die erste Sitzung bei den Uehllöekern. Die Schwiegereltern aber seien jedes Mal dabei. Willi, Siggi, Henning und Ramona haben sich als Pantomime-Künstler verkleidet. Die Kostüme haben sie ausnahmsweise bestellt, da die Session in diesem Jahr kurz ist udn so wenig Zeit blieb von Weihnachten bis zum karnevalistischen Höhepunkt. Doch es sei schon schöner, die Kostüme selbst zusammenzustellen, so die beiden Frauen.