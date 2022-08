Hoffest in Mönchengladbach : Ein bisschen Karneval im Sommer

Mönchengladbach Ornat, Kappe und Uniform bleiben im Schrank, wenn die Karnevalisten zum Hoffest laden. In Zivil werden traditionell die designierten Prinzenpaare für die kommende Session vorgestellt. Wegen der Pandemie waren es diesmal bereits bekannte Gesichter.

Dreifach schallt es aus Dutzenden Kehlen „Halt Pohl!“. Der Mönchengladbacher Karnevalsruf hat etwas Befreiendes, auch wenn er nicht zu den hochsommerlichen Temperaturen passen will an diesem Abend im Saal der Volksbank-Zentrale in Neuwerk. Doch das immerhin hat Tradition: Wenn es draußen am heißesten ist, wird es beim Winterbrauchtum am spannendsten.