Karneval : Die Seemöwe machte mächtig Wind in der Redbox

Die Seemöwe machte mächtig Wind in der Redbox

Mönchengladbach Kölsche Bands und Redner, prominente Gäste, gute Stimmung – das ist das Konzept der KG Wenkbülle bei ihren Veranstaltungen. Die Seemöve-Sitzung machte den Auftakt.

Man nehme vier Spitzenbands, drei herausragende Redner und eine Spitzentanzgarde, allesamt aus Köln, dazu noch die vereinseigene Tanzgarde – und fertig ist ein karnevalistisches Programm der Spitzenklasse. So sieht das Konzept der KG Wenkbülle aus, die sich bereits seit einigen Jahren dem Konzept „Eventkarneval“ verschrieben hat. Dazu meint deren Präsident Michael Körffer : „Wir müssen Karneval mehr zum Event machen und so unser Brauchtum ins 21. Jahrhundert bringen.“

Fünf Programme im Angebot Ausgehend von dieser Idee veranstalten die Windberger ihre Sitzungen mit unterschiedlichen Ansätzen. Ihre fünf Angebote heißen Seelöwe-Sitzung, Seemöwe-Sitzung, Seebären-Herrensitzung, Seenixen-Damensitzung und Pratschdoll. Am Dienstag gab es in der Redbox die zweite Auflage der Seemöwe-Sitzung. Vom Programm her gilt sie als die Zwillingsschwester der Seelöwe-Sitzung.