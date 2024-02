Karneval in Mönchengladbach Naschen, wiegen und die Grenzen einer Prinzessin

Seine guten Verbindungen zur Karnevalsgemeinschaft benutzte auch in dieser Session der Arzt Ralph Köllges für Weiterbildung. Er lud die beiden Prinzenpaare Jost I. und Niersia Elke sowie Kinderprinz Niklas II. Quade und Kinderprinzessin Hanna I. Brüggen zu einem Reanimationskurs ein. „Wiederbelebung kann man lernen“ hieß es in den Räumen des Vereins „Elternakademie Mönchengladbach-Rheydt“: Kursleiter Frank Himmelmann, Notfallsanitäter und Lehrer für Pflegeberufe, stellte sich gemeinsam mit Ralph Köllges, Gründer und Vorsitzender des Vereins, für diesen besonderen Reanimationskurs zur Verfügung. Nach Zahlen des Deutschen Reanimationsregisters erleiden in Deutschland mindestens 50.000 Menschen pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Noch zu wenige Menschen greifen im Notfall ein, sagen die Referenten. Wie Wiederbelebung richtig geht, demonstrierten sie anhand von Puppen. Wenn man einen bewusstlosen Menschen auffindet, so lernten die Prinzenpaare, ist jede Hilfe besser als keine. Anschließend legten die Tollitäten selbst Hand an und übten, was sie im Falle eines Falles tun müssen. „Noch mehr Menschen müssen den Sinn eines solchen Kurses erkennen“, sagte Ralph Köllges. „Hier wäre es schön, wenn die Karnevalsgesellschaften sich für einen solchen Kurs interessieren würden.“ Weitere Auskünfte gibt es per E-Mail skreba-mg@t-online.de und unter der Rufnummer 02166 618822.