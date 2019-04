Der Gladbacher Karneval trauert : Hans Pitz ist gestorben

Hans Pitz. Foto: Heinz-Josef Katz

Mönchengladbach Ohne Hans Pitz wäre der Karneval in der Stadt nicht das, was er ist. An seinem 96. Geburtstag ist er nun gestorben. Eine Würdigung.

