Startgeld, Strecken, Sonderpreise Das müssen Sie zum Hardter Karnevalslauf wissen

Mit den Anmeldezahlen ist Tobias Montazeri-Schäfer eine Woche vor Meldeschluss zufrieden. Etwas mehr als 400 Läufer hatten sich bis vergangenen Freitag für den Hardter Karnevalslauf der angemeldet – rund 100 Starter mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Am Ende nahmen dann 700 Läufer am Karnevalslauf teil. Diese Marke ist auch für dieses Jahr wieder das Ziel – Anmeldeschluss dafür ist der 7. Februar. „Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass am letzten Tag noch ein ganzer Brocken an Anmeldungen kommt, vor allem aus Vereinen“, sagt Wettkampfleiter Montazeri-Schäfer. Zudem gebe es immer noch rund 100 Nachmeldungen am Wettkampftag selbst.