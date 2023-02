Karneval in Mönchengladbach Ein himmlisch jecker Abend im Kloster Neuwerk

Der begann, dem Anlass entsprechend mit einem Karnevalslied: „Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin“ sang der Neuwerker Männerchor „MGsingt.de“, als van der Vorst in die Kapelle einzog. Der 92-Jährige hat eine besondere Beziehung zu diesem Ort, er wurde in dem Kloster getauft. In seiner Predigt lobte er den ganzjährigen sozialen Einsatz von Bruderschaftlern und Karnevalisten.