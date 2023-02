Beliebtes Karnevals-Gebäck Der jecke Test: So unterschiedlich sind die Berliner in Mönchengladbach

Geschmack und Fluffigkeit Kommen wir zu den subjektiven Kriterien, die in der Blindverkostung getestet wurden. Vorweg: Es gibt keinen Sieger. Hier offenbarte sich der „Koriander-Effekt“. Während die einen das Kraut lieben, mögen die anderen es gar nicht, weil es „seifig“ schmeckt. Ähnliches zeigte sich bei den Testern. Während beim Exemplar von Horsthemke der hefige Geschmack einerseits kritisiert wurde, machte ihn das andererseits zu einem Favoriten. Gleiches gilt bei der Füllung von Büsch: Die einen kritisierten den Geschmack der Konfitüre als künstlich, bei anderen wurde er zum beliebtesten Berliner gekürt. Jeder fand sich in den Tester-Listen sowohl als Nummer eins als auch an letzter Position des Rankings wieder. Auch bei der Fluffigkeit gab es diese Unterschiede.



Fazit Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Jeder kann in Mönchengladbach seinen persönlichen Lieblingsberliner finden.