Karnevalsgesellschaft Spönnradsbeen : „Joldenes Spönnrad“ für die Dröpkes

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Band wurde von der Hardter Karnevalsgesellschaft Spönnradsbeen ausgezeichnet.

Vorher ging Martina Höfer vom Damenelferrat der Gesellschaft als Laudatorin auf 23 Jahre Dröpkes ein. So erfuhren die Gäste im ausverkauften Saal des Hardter Jugendheims, dass sich die Gruppe 1996 als „Dahler Dröpkes“ gegründet hat, und das auch nur für einen Auftritt zur Sessionseröffnung in ihrer Heimatstadt. Martina Höfer: „Die Resonanz war gigantisch, und so beschlossen sie, das Programm auszubauen und sich dem närrischen Treiben zu widmen.“