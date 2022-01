Corona in Mönchengladbach : Auch KG Wenkbülle sagt alle Sitzungen ab

Mönchengladbach Eine offizielle Pflicht, Veranstaltungen abzusagen, gibt es nicht. Aber die Mönchengladbacher Karnevalisten machen es freiwillig – und hoffen auf finanzielle Unterstützung durch das Land. So auch die KG Wenkbülle. Einen Sessions-Orden gibt es trotzdem. Und auch die Planung für die Sitzungen 2023 steht.

Es war zu erwarten, denn wie die anderen Karnevalsgesellschaften auch, sagt die KG Wenkbülle sämtliche Saalveranstaltungen für dieses Jahr ab. Sie nimmt es mit Humor und den Worten von Paulchen Panther: „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage!“ Denn die beliebten und stets prominent besuchten Sitzungen werden in das Jahr 2023 verschoben – in der Hoffnung, dass es dann wieder möglich ist.

„Die KG Wenkbülle und der gesamte rheinische Karneval hatten es anders gedacht und geplant“, betont Präsident Michael Körffer . „Aber am Ende des Tages stehen wir in der Verantwortung.“ In diesem Stadium der Pandemie müsse erneut die klare Entscheidung für die Gesundheit und daher gegen Veranstaltungen getroffen werden. Dies geschehe freiwillig, um den Weg aus der Pandemie zu ebnen. „Wir hoffen, die Politik weiß dies zu würdigen und lässt uns nicht im Regen stehen“, so Körffer. Nur mit netten Worten werde das Brauchtum nicht gerettet werden können, es sei ein finanzieller Ausgleich nötig.

Auch wenn die laufende Session quasi ausfällt, hat die KG Wenkbülle einen Sessions-Orden aufgelegt und will ihn in kreativen Formaten verleihen. Auch ein Festheft soll erscheinen, außerdem wurde ein Video gedreht.

Die nächste Session ist schon geplant. In der Red Box sind im kommenden Jahr folgende Veranstaltungen vorgesehen: Seenixen-Sitzung am 28. Januar 2023, die Seemöwe-Sitzung am 29. Januar 2023, die Seebären-Sitzung am 5. Februar 2023 und die Seelöwe-Sitzung am 7. Februar 2023. Der Kartenvorverkauf soll im Februar 2022 starten. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Karnevalsgesellschaft unter wenkbuelle.de RP