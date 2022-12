Karneval in Mönchengladbach Wie man sich für den Veilchendienstagszug 2023 anmeldet

Bunt geschmückte Wagen, kreative Kostüme und ausgelassene Stimmung: Der Veilchendienstagszug in Mönchengladbach ist ein Highlight der Karnevalssaison. Zwei Mal in Folge musste der Zug wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Doch im kommenden Jahr ist es endlich wieder soweit: Am 21. Februar 2023 werden die Jecken ab 13.11 Uhr zusammen durch die Stadt ziehen. Die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) rechnet mit mehr als 300.000 Besuchern.