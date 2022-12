Karneval in Mönchengladbach Närrisches Jubiläum in Rheydt

(RP) Der Karneval hat ja viele schöne Seiten. Eine davon ist, dass es immer einen Grund zum Feiern gibt. Und was ein Jubiläum ist, wird auch recht großzügig ausgelegt. So kommt es, dass die Große Rheydter Prinzengarde innerhalb von nur drei Jahren gleich zweimal groß zum festlichen Festempfang laden kann: Vor knapp drei Jahren war das 85-Jährige der Anlass. Aus närrischer Perspektive darf aber eigentlich erst 2023 so richtig gefeiert werden: Dann ist die Garde acht mal elf Jahre alt. Das stolze Schnapszahl-Alter von 88 wird am 17. Januar mit einer „Jubi-Sitzung“ gefeiert. Los geht es um 20 Uhr in der Rheydter Stadthalle (Theater).