Ehrenamtler aus Mönchengladbach Venner Karnevalist Joachim Seegers vom Landtag geehrt

Joachim Seegers hatte der Karnevalsverband Linker Niederrhein empfohlen. „Mit dem neuen Jahrtausend begann auch sein persönliches Engagement im Karneval“, hieß es in der Laudatio. Seegers sei damals Mitglied der Karnevalsgesellschaft Poether Pothäepel geworden und habe bereits sechs Jahre später die Aufgabe des Geschäftsführers übernommen. Bis heute übt er dieses Ehrenamt aus. „Nur dienstags steht der Karneval nicht im Mittelpunkt“, verraten die gut informierten Laudatoren. Dann engagiere sich Seegers nämlich in einem anderen Ehrenamt, helfe bei der Mönchengladbacher Tafel aus und sammle in Supermärkten Lebensmittel für Bedürftige.