Karneval 2020 in Mönchengladbach : Wichtige Infos vor dem Start des Veilchendienstagszuges

Mönchengladbach Tausende Jecke im Zoch, Hunderttausende am Zugweg: Ab 13.11 Uhr zieht der Veilchendienstagszug durch Gladbach. Ab 9 Uhr gelten Halteverbote, ab 11.15 Uhr ist die City gesperrt. Das müssen Sie wissen.

Am Veilchendienstag herrscht Ausnahmezustand in Mönchengladbach. Der Zoch zieht mit fast 4000 Teilnehmern , mehr als 70 Festwagen und Traktoren, mehr als 30 Bagagewaren und 50 Fußgruppen durch die Innenstadt. Start ist an der Lüpertzender Straße um 13.11 Uhr. Der letzte Wagen, der des Prinzen-Paares, wird gegen 17.30 Uhr zum Zugende am Bismarckplatz erwartet.

Die Hotspots entlang des Zugweges sind am Geroweiher (mit Tribünen und Festzelt, wo nach dem Zug die Party bei freiem Eintritt beginnt), am Alten Markt und am Aretzplätzke in Eicken. Dort wird jeweils auch moderiert, am Geroplatz mit Audiodeskription für Sehbehinderte.