Öffnungszeiten, Müll und mehr Das ändert sich zu Karneval in Mönchengladbach

Geänderte Öffnungszeiten haben an Karneval auch die Bibliotheken im Stadtgebiet. Die Schul- und Stadtteilbibliothek Giesenkirchen bleibt an Altweiber und am Karnevalsfreitag zu. Am Rosenmontag und Veilchendienstag haben alle Mönchengladbacher Bibliotheken geschlossen. Bücher können trotzdem an der Außen-Rückgabe der Zentralbibliothek eingeworfen werden. Wer trotzdem über die Karnevalstage Bücher und andere Medien ausleihen möchte, kann dies am Samstag und Sonntag in der Zentralbibliothek im Carl Brandts Haus und in der Stadtteilbibliothek Rheydt tun.